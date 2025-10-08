Avis de ne pas consommer de purée d'épices en pot de verre préparée et vendue par l'entreprise Marché Phigénie

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 8 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Marché Phigénie, située au 4664, rue de Charleroi, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il n'a pas été préparé et conditionné de façon à assurer son innocuité. En effet, ce produit pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum.

Dénomination du produit Format Lot visé « Épices Marché Phigénie » Unitaire Unités vendues jusqu'au 7 octobre 2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 7 octobre 2025, et ce, uniquement à l'établissement Boucherie Fortin situé au 6290, rue Pascal, à Montréal. Le produit était conditionné dans un pot de verre muni d'un couvercle métallique. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il pourrait favoriser la prolifération de la bactérie Clostridium botulinum. Les aliments contaminés par la toxine de cette bactérie peuvent causer, lorsqu'ils sont ingérés, les symptômes suivants : paralysie faciale, pupilles non réactives ou fixes, difficulté à avaler, paupières tombantes, troubles de vision et d'élocution. Dans les cas graves, la maladie peut causer la mort.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5415

