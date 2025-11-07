Avis de ne pas consommer de mille-feuilles crème pâtissière préparés et vendus par la boulangerie Première Moisson Lebourgneuf et Beauport

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Boulangerie Première Moisson, située au 625, boulevard Lebourgneuf, à Québec, et au 3025, rue Marie-Louise-Marmette, à Québec, avisent la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car cet aliment est susceptible de contenir la bactérie Staphylococcus aureus.

Dénomination du produit Format Lot visé « MILLEFEUILLE CRÈME PÂTISSIÈRE » UNITAIRE Unités vendues exclusivement le 3 novembre 2025

Mille-feuilles crème pâtissière (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente exclusivement le 3 novembre 2025, et ce, uniquement aux établissements indiqués ci-dessus. Il était remis par un commis à la demande des clients.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

L'intoxication alimentaire par les staphylocoques se caractérise par une apparition brutale de nausées, de vomissements, de douleurs abdominales, de crampes et de diarrhée. Les symptômes apparaissent habituellement de 30 minutes à 8 heures après la consommation des aliments contaminés et disparaissent en moyenne après 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5449

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation