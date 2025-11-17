Avis de ne pas consommer de mélange d'épices hachées dans l'huile préparé et vendu par l'entreprise Fleur du soleil

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Fleur du soleil, située au 5047, rue de Charleroi, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous. La durée de conservation indiquée est incorrecte, ce qui compromet l'innocuité du produit.

Dénomination du produit Format Lot visé « ÉPICES BLENDÉ » TOUS LES FORMATS Tous les lots dont les unités ont été vendues jusqu'au 17 novembre 2025

Épices blendé 946 ml (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Épices blendé 473 ml (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 17 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent étanche et vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5459

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

