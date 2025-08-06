Avis de ne pas consommer de lanières de saumon fumé et confit de l'Atlantique, vendues par la poissonnerie Maxi et Cie L'Ancienne-Lorette

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 6 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec le détaillant Maxi et Cie Ancienne-Lorette, situé au 1201, autoroute Duplessis, à L'Ancienne-Lorette, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car l'emballage du produit ne contient pas les informations nécessaires à une consommation sécuritaire. En effet, la date de péremption (« meilleur avant ») indiquée sur l'étiquette est erronée, puisque le détaillant n'a pas respecté les indications du fabricant quant au mode de conservation du produit.

Lanières de saumon fumé épicées (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « lanières de saumon de l'Atlantique fumé confit » 150 g Toutes les unités portant l'indication « Meilleur avant AU28 », et qui ont été vendues jusqu'au 5 août 2025

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 5 août 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était conditionné dans une barquette de plastique transparent recouverte d'une pellicule. Le produit était vendu à l'état réfrigéré. L'étiquette du produit comportait, outre sa dénomination, la mention « Le Choix du Président ».

Le détaillant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé. En effet, lorsque le poisson fumé est vendu réfrigéré, des mesures de prévention obligatoires doivent être prises quant au type d'emballage et à la durée de conservation.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5331

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation