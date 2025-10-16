Avis de ne pas consommer de chiktay et mise en garde concernant la présence non déclarée de soya, d'arachides et de noix dans du konparèt (pâtisserie haïtienne), des produits préparés et vendus par l'entreprise Saveurs de Pestel

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Saveurs de Pestel, située à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, en raison de l'absence d'indications sur la durée de vie et le mode de conservation sur l'étiquette ou l'emballage, ce qui ne permet pas d'en garantir l'innocuité.

Konparète
Chiktay

Dénomination du produit Formats Lot visé « CHIKTAY » 212 ml

375 ml Unités vendues jusqu'au 1er août 2025

De plus, le MAPAQ, en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et la même entreprise, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, aux arachides ou aux noix de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau suivant. En effet, en plus des allergènes déjà déclarés, ce produit contient de ces substances allergéniques sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Dénomination

du produit Allergènes Format Lot visé « KONPARÈT »

TOUTES LES VARIÉTÉS Soya

Arachides

Amandes (noix) Unitaire Unités vendues jusqu'au 10 octobre 2025

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde étaient offerts à la vente au kiosque Fabrik Locale situé dans les Galeries D'Anjou, dans plusieurs évènements au Québec et sur le site Internet de l'entreprise. Le chiktay était conditionné en pot de verre, tandis que le konparèt était emballé dans un sac de papier kraft. Les produits étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède volontairement au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution.

Chiktay : les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Konparèt : cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au soya, aux arachides ou aux noix. Les personnes concernées qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et sur les aliments dans lesquels ils peuvent se retrouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie ou de réaction allergique en lien avec la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.twitter.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5424

