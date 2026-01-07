Avis de ne pas consommer d'huile épicée au chili préparée et vendue par l'École hôtelière de l'Outaouais

Mise en garde à la population

QUÉBEC, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'École hôtelière de l'Outaouais, située au 584, rue Maclaren Est, à Gatineau, avise la population de ne pas consommer le produit qui figure dans le tableau ci-dessous, car la date de durée de vie indiquée est inadéquate.

Dénomination du produit Format Lot visé « CDM HUILE ÉPICÉE AU CHILI » 250 ML Toutes les unités ont été vendues jusqu'au 18 décembre 2025

Huile épicée au chili (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 18 décembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le MAPAQ de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si le produit visé ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, sa consommation peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5545

