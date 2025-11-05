Avis de ne consommer aucun produit prêt-à-consommer préparé et vendu par l'entreprise Pâtisserie Suisse Viennoise (2019) inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Pâtisserie Suisse Viennoise (2019) inc., située au 297, boulevard Saint-Jean, à Pointe-Claire (Montréal), avise la population de ne pas consommer de produits prêts-à-manger préparés et vendus par cette entreprise, car ils n'ont pas été préparés et entreposés de façon à assurer leur innocuité.

Rappel d'aliments (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Les produits visés par la présente mise en garde sont ceux qui peuvent être consommés tels quels ou après un simple réchauffage, sans aucune autre préparation. Ils étaient offerts à la vente jusqu'au 5 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient remis par un commis et conservés à l'état réfrigéré ou à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

Aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : https://x.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5446

