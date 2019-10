Avis de grève - Les parcs nationaux seront ouverts pour l'Action de grâce

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) rappelle que l'accès aux parcs nationaux et à leurs hébergements sera préservé lors du congé de l'Action de grâce, malgré la grève des employés prévue à partir du 11 octobre jusqu'au 14 octobre 2019.

Les 23 parcs nationaux ciblés par un avis de grève, les hébergements et les sentiers de randonnée resteront ouverts et accessibles afin de permettre à la population de profiter de la flambée des couleurs et des charmes exceptionnels de l'automne québécois.