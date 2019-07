Avis de grève du SFPQ pour le 20 juillet - Tous les établissements ciblés demeureront ouverts

QUÉBEC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la réception de nouveaux avis de grève qui visent les 23 parcs nationaux et le Gite-du-Mont-Albert à compter du 20 juillet prochain, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) tient à informer sa clientèle que tous les établissements visés demeureront ouverts si la grève se concrétisait et qu'elle fera tout en son pouvoir pour conserver l'accessibilité la plus large possible.

Les discussions se poursuivent toujours pour en arriver à une entente et les travaux progressent. Encore engagée dans la recherche d'une solution négociée et satisfaisante pour la Sépaq et ses employés, la société d'État a toujours confiance qu'une entente de principe puisse être conclue avant d'en arriver à la grève.

Les clients dont les séjours pourraient être affectés par un débrayage recevront une communication personnalisée demain (jeudi). Aucun effort ne sera ménagé pour minimiser les inconvénients engendrés par cette situation sur les visiteurs qui fréquentent les établissements de la Sépaq.

Dans la mesure où la grève se concrétise, des opérations à effectif réduit risquent d'avoir un impact sur certains services, tels que la restauration, la location d'équipement nautique, les plages et les activités guidées. Une compensation sera appliquée à la facture des usagers advenant que leur séjour soit affecté.

Des avis de grève visent également le siège social, le Parc de la Chute-Montmorency, le Manoir Montmorency, le Centre touristique du Lac-Simon, le Centre touristique du Lac-Kénogami et le Camping des Voltigeurs à compter du 17 juillet.

La Sépaq recommande à tous de consulter son site Web pour suivre l'évolution du dossier au www.sepaq.com.

La société d'État n'abordera pas publiquement les éléments précis qui font partie des pourparlers afin de ne pas nuire à la négociation en cours.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Renseignements: Mélanie Pageau, Directrice des communications par intérim, Sépaq, 418 380-5875, poste 2265, pageau.melanie@sepaq.com

Related Links

http://www.sepaq.com