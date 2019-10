Avis de grève du SFPQ - Les parcs nationaux resteront ouverts à l'Action de grâce

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) tient à assurer que l'accès aux parcs nationaux et à leurs hébergements sera préservé lors du congé de l'Action de grâce, malgré la réception d'un avis de grève qui cible spécifiquement la période du 11 au 14 octobre.

Les 23 parcs nationaux visés, les hébergements et les sentiers de randonnée resteront ouverts et accessibles afin de permettre à la population de profiter de la flambée des couleurs et des charmes exceptionnels de l'automne québécois.

Un plan de contingence a été élaboré par la Sépaq dans le respect du Code du travail. Il suppose des opérations à effectif réduit, ce qui aura un impact sur certains services tels que la restauration, la location d'équipement nautique et les activités guidées. Les modifications aux services offerts seront clairement identifiées au www.sepaq.com.

Il est par ailleurs suggéré de se procurer ses droits d'accès quotidiens en ligne afin de simplifier l'accès aux parcs nationaux lors du congé de l'Action de grâce.

La Sépaq demeure engagée envers la recherche d'un règlement négocié avec ses employés. Le conciliateur chargé du dossier a convoqué les parties pour une rencontre le jeudi 3 octobre.

Les négociations sont rompues depuis le dépôt de nouvelles demandes syndicales faisant exploser de 50 % le coût de l'entente de principe intervenue en juillet et qui avait pourtant été jugée satisfaisante par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Une solution devra être trouvée à l'intérieur du cadre financier fixé par la Sépaq et le Conseil du trésor.

