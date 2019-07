Avis de grève du SFPQ - Les établissements ciblés demeureront ouverts

QUÉBEC, le 5 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) tient à informer la population qu'elle a reçu en début d'après-midi des avis de grève qui visent son siège social, le Parc de la Chute-Montmorency, le centre touristique du Lac-Simon, le centre touristique Lac-Kénogami et le camping des Voltigeurs à compter du 17 juillet 2019.

Les avis ont été reçus alors que les discussions sur le volet monétaire en sont à leur début et qu'une toute première offre a été déposée par la Sépaq et soumise aux discussions le jeudi 4 juillet. Résolument engagée envers la recherche d'une solution négociée et satisfaisante pour les deux parties, la Sépaq a toujours confiance qu'une entente de principe puisse être conclue avant d'en arriver là.

Ces avis exigent néanmoins de la Sépaq qu'elle se prépare à l'éventualité d'un débrayage. Il importe donc de préciser que la société d'État fera tout en son pouvoir pour conserver l'accessibilité la plus large possible dans les établissements ciblés .

Dans la mesure où la grève se concrétise, des opérations à effectif réduit risquent d'avoir un impact sur certains services, tels que la restauration, la location d'équipement nautique, les plages et les activités guidées. Une compensation sera appliquée à la facture des usagers advenant que leur séjour soit affecté. Aucun effort ne sera ménagé pour minimiser les inconvénients engendrés par cette situation sur les visiteurs qui fréquentent les établissements de la Sépaq.

La Sépaq recommande à tous de consulter son site web pour suivre l'évolution du dossier au www.sepaq.com.

