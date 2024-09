Avis de grève déposé au port de Montréal

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) annonce qu'il a déposé dès 7 h ce matin un avis de grève de 72 heures pour une grève de trois (3) jours, qui sera en vigueur du 30 septembre à 7 h jusqu'au 2 octobre à 6 h 59. La grève vise seulement les terminaux de Termont Montréal.

« Le syndicat vise les terminaux de Termont Montréal, car il est un opérateur délinquant qui ne respecte pas le contrat de travail dûment négocié et agit de façon cavalière avec les travailleuses et travailleurs à son service », a expliqué Michel Murray en conférence de presse ce matin à la Maison des débardeurs du port de Montréal.

Les parties sont encore en négociations et en contact régulier avec les deux médiateurs désignés au dossier. Le Syndicat est prêt à revenir à la table à tout moment.

« Cette grève peut être évitée si l'employeur respecte sa propre parole. L'employeur a déclaré sous serment qu'ils n'utiliseraient qu'à 1 % du temps des dispositions qui obligent les débardeurs à travailler sur des horaires différents de ceux habituels. S'll met cela sur papier, la grève sera évitée », a dit le porte-parole du Syndicat, Michel Murray.

La juridiction des grand-contremaîtres syndiqués et le nombre nécessaire aux opérations font aussi partie du litige.

Les débardeurs du port de Montréal sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2023.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

