Avis de grève de 39 syndicats d'ambulanciers - Des services essentiels seront offerts à partir du 24 décembre 2025

QUÉBEC, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu des avis de 39 syndicats affiliés à la Fédération du préhospitalier du Québec (FPHQ) qui représentent des membres œuvrant dans des entreprises situées dans différentes régions du Québec. Les ambulanciers ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 24 décembre 2025.

En prévision de ces grèves, le Tribunal a statué sur les services essentiels à maintenir et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus pendant la période de grève en consultant les décisions et les ententes en annexe disponibles sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1452760.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

Voici la liste des entreprises touchées :

9156-9830 Québec Inc. (Ambulance Sacré-Cœur)

Ambulance Chouinard inc.

Ambulance de Rimouski inc.

Ambulance Gilbert (Matane) inc.

Ambulance Leblanc inc.

Ambulances Berthierville, une division de Dessercom inc.

Ambulances Drummondville, une division de Dessercom inc.

Ambulances du Bas-St-François, une division de Dessercom inc.

Ambulances Kamouraska Est enr., une division de Dessercom inc.

Ambulances La Patrie, une division de Dessercom inc.

Ambulances Louiseville, une division de Dessercom inc.

Ambulances Lyster, une division de Dessercom inc.

Ambulances Manseau, une division de Dessercom inc.

Ambulances Plessisville, une division de Dessercom inc.

Ambulances Rawdon, une division de Dessercom inc.

Ambulances St-Gabriel

Ambulances Sylvestre, une division de Dessercom inc.

Coopérative des paramédics de l'Outaouais

Coopérative des paramédics du Grand-Portage

Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI)

Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) - Ambulance Michel Crevier inc.

Dessercom inc.

HRH Services Préhospitaliers inc.

Les Ambulances 33-33 inc.

Les ambulances Gilles Thibault inc.

Les Entreprises Y. Bouchard et Fils

Service ambulancier de La Baie inc.

Services Préhospitaliers Paraxion inc. (des points de services dans le Bas-Saint-Laurent, en Chaudière-Appalaches, en Côte-Nord, en Gaspésie et dans les Laurentides)

Urgence Bois-Francs inc.

