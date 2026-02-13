Avis de grève d'ambulanciers de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie - Des services essentiels seront offerts à partir du 16 février 2026

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu des avis du syndicat Travailleurs ambulanciers syndiqués Beauce inc. (TASBI) qui représentent des membres œuvrant dans des entreprises desservant des secteurs de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie. Les ambulanciers ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée indéterminée à partir du 16 février 2026 à 0 h 01.

En prévision de ces grèves, le Tribunal a statué sur l'entente entre les parties et il déclare que les services essentiels à maintenir sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger.

Il est possible de connaître l'ensemble des services maintenus pendant la période de grève en consultant la décision et l'entente en annexe disponibles sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1460779.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

Voici la liste des entreprises touchées :

Ambulance Marlow inc.

Ambulances La Patrie, une division de Dessercom inc.

Corporation ambulancière de Beauce inc. (CAMBI) : points de service de Beauceville, d'East Broughton, de Lac-Etchemin, de La Guadeloupe, de Sainte-Claire, de Sainte-Justine, de Sainte-Marie, de Saint-Georges et de Saint-Joseph-de-Beauce

Dessercom inc. : points de service de Lac-Mégantic, de Lambton et de Windsor

