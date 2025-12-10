Avis de grève des employés d'entretien de la STM - L'entente entre les parties prévoit des services essentiels du 11 décembre 2025 au 11 janvier 2026

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le Tribunal administratif du travail a reçu un avis des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal (STM). Ils ont annoncé leur intention de déclencher une grève à durée limitée du 11 décembre 2025 à 0 h 01 au 11 janvier 2026 à 23 h 59.

Dans le cadre de l'audience tenue la semaine dernière, les parties ont pu présenter leurs arguments sur le niveau de services à offrir pendant la période de grève. Des intervenants, dont Aéroport de Montréal, ont également pu présenter leurs observations sur les impacts de la grève sur différentes clientèles et sur les tâches des employés d'entretien.

À la lumière de l'ensemble des éléments présentés, le Tribunal a apporté des précisions à la liste des services, déposée le 1er décembre dernier, qui reprend l'entente intervenue entre la société de transport et ses employés plus tôt cette année. Il statue sur cette liste et déclare que les services essentiels sont suffisants pour que la santé ou la sécurité de la population ne soit pas mise en danger pendant la période de grève.

La liste prévoit que les parties maintiendront l'ensemble des services de transport adapté et offriront essentiellement de services de transport pendant les périodes de pointe comme lors des grèves précédentes. Aussi, en cas de situations exceptionnelles ou imprévues pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité, le syndicat s'engage à offrir la main-d'œuvre nécessaire pour y pallier.

Il est possible de prendre connaissance de la décision et du document en annexe sur le site du Tribunal. Aussi, pour en connaître plus sur le dossier et les parties impliquées, nous vous invitons à consulter le plumitif du Tribunal en inscrivant le numéro 1450347.

En terminant, le Tribunal rappelle aux parties qu'en cas de difficulté de mise en application des services essentiels, elles doivent communiquer ensemble rapidement afin de tenter de trouver une solution. À défaut, elles en feront part au Tribunal dans les plus brefs délais afin que celui-ci puisse leur fournir l'aide nécessaire.

SOURCE Tribunal administratif du travail

