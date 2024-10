Avis de grève de 24 h déposé au port de Montréal

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) a déposé un avis de grève de 24 heures, soit du dimanche 27 octobre à 7 h au 28 octobre à 6 h 59. Les membres sont également invités à participer à une assemblée générale extraordinaire ce dimanche.

Le syndicat a déjà effectué une grève de trois jours en septembre et maintient toujours une grève des heures supplémentaires.

Les débardeurs du port de Montréal sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2023.

Le syndicat n'accordera aucune entrevue.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]