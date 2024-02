AVIS DE CONVOCATION - SOMMET AGROENVIRONNEMENTAL : INVESTIR DANS L'ACTION

LONGUEUIL, QC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Le Sommet agroenvironnemental a été lancé en 2019 dans une volonté de créer un rapprochement entre la connaissance terrain des producteurs, l'expertise des intervenants et la connaissance scientifique existante dans le secteur de l'agroenvironnement. L'Union des producteurs agricoles (UPA)et la Chaire de recherche du Canada en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais (UQO) tiendront la 3e édition, sous le thème Investir dans l'action, les 28 et 29 février prochains, au Centre des congrès de Lévis.

Cet événement réunira environ 250 producteurs agricoles et forestiers, experts, chercheurs et intervenants afin de maintenir un dialogue constructif continu entre les parties prenantes sur des enjeux ciblés, de miser sur les résultats des actions en agroenvironnement entreprises au cours des cinq dernières années et de réfléchir sur la pérennisation à moyen et long terme de la mobilisation en place ainsi que son financement durable. Les participants assisteront à différentes conférences, notamment celles des ministres Marie-Claude Bibeau et André Lamontagne.

Le Sommet se terminera par le dévoilement d'une déclaration commune.

Quoi : 3e Sommet agroenvironnemental - Investir dans l'action Quand : Mercredi 28 février et jeudi 29 février 2024 Où : Centre des congrès de Lévis, 5750, rue J.-B.-Michaud, Lévis

