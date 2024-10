Quatre universités lancent un premier doctorat conjoint en sciences infirmières

RIMOUSKI, QC , le 21 oct. 2024 /CNW/ - Un nouveau doctorat en sciences infirmières accessible entièrement à distance sera offert à compter de l'automne 2025. Ce programme est issu d'un partenariat dans le domaine de la santé entre l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université du Québec en Outaouais.

Le doctorat conjoint en sciences infirmières vise à former des personnes hautement qualifiées qui contribueront à l'amélioration continue de la pratique infirmière en région. Les étudiantes et les étudiants pourront orienter leurs travaux selon cinq axes, soit la pratique infirmière, la gestion, la recherche, la formation et la politique en santé.

Cette formation de 90 crédits pourra être complétée en quatre ans pour les personnes qui s'inscriront à temps plein et en six ans pour celles à temps partiel. Elle s'adresse aux titulaires d'une maîtrise en sciences infirmières. Tous les cours du programme seront offerts à distance pour augmenter l'accessibilité à cette nouvelle formation de 3e cycle. L'expertise complémentaire des professeures et des professeurs des quatre universités partenaires sera mise à contribution pour offrir des activités pédagogiques et d'encadrement en recherche couvrant un large spectre disciplinaire.

Citations

« Je tiens à remercier nos partenaires pour le lancement de ce doctorat en sciences infirmières. Il permettra de former des chercheuses et des chercheurs de haut niveau dans leur région, voire une relève professorale dans un domaine clé du vaste secteur de la santé. »

- François Deschênes, recteur de l'UQAR

« Grâce à ce partenariat unique, nous aurons la chance de former des chercheuses et des chercheurs de pointe qui contribueront à l'amélioration des pratiques infirmières et à l'avancement des connaissances dans ce domaine essentiel. Ce programme rend accessible la formation doctorale aux infirmières sur l'ensemble du territoire du Québec, un besoin enfin comblé. L'UQTR est très enthousiaste à l'idée de collaborer avec ses partenaires de l'UQAR, de l'UQAC et de l'UQO pour offrir ce programme de grande qualité. »

- Christian Blanchette, recteur de l'UQTR

« Ce programme, qui n'aurait pu être offert sans ce partenariat, permettra de contribuer au développement d'une expertise de pointe en région, directement corrélée aux besoins de la population, en plus de s'inscrire dans nos aspirations de contribuer davantage à l'enseignement et la recherche en santé. »

- Ghislain Samson, recteur de l'UQAC

« Innover, c'est transformer notre manière de penser l'éducation. Ce partenariat entre nos quatre universités témoigne de notre volonté de rendre les études supérieures plus accessibles. Cela vise aussi à créer une masse critique d'experts capables de surmonter les défis complexes des soins de santé et de répondre aux besoins pressants en matière de main-d'œuvre régionale. »

- Murielle Laberge, rectrice de l'UQO

Une première cohorte de huit étudiantes et étudiants sera lancée dès l'automne 2025. Les personnes qui souhaitent s'inscrire au doctorat conjoint en sciences infirmières sont invitées à visiter le site Web d'une des quatre universités partenaires.

