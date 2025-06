LONGUEUIL, QC, le 17 juin 2025 /CNW/ - Durant l'été, l'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) convie tout le Québec à manger local!

L’Union des producteurs agricoles met le cap sur l’été : Mangeons local. Point final. (Groupe CNW/Union des producteurs agricoles)

« Plus que jamais, les productrices et les producteurs agricoles poursuivent cet important projet de société; nourrir durablement les Québécoises et Québécois. En cultivant la terre, en élevant du bétail, en habitant le territoire et en créant des emplois, ils contribuent au dynamisme de nos régions. Les tensions commerciales actuelles illustrent encore plus la très grande valeur de cet apport essentiel à la collectivité. Consommatrices et consommateurs, je vous remercie de contribuer à faire rayonner avec cœur l'agriculture d'ici et vous invite à continuer de le faire. Cet été, allez à la rencontre de nos agricultrices et agriculteurs : que ce soit pour faire vos emplettes ou le plein de trouvailles sur la route des vacances. Mangeons local. Point final. », affirme Martin Caron, président général de l'UPA.

Le mouvement se poursuit

Le public est ainsi invité à visiter les productrices et producteurs agricoles qui ont un kiosque de vente à la ferme. Mangeonslocal.ca et son application du même nom, demeure un répertoire incontournable, avec plus d'un million de visites annuellement et 65 000 téléchargements depuis sa création en 2020. Mangeons local rassemble plus de 1 800 destinations à travers le Québec, dont des fermes, des marchés publics, des transformateurs, des fromageries, des restaurants et des microbrasseries. L'outil propose par ailleurs des circuits thématiques pour celles et ceux qui souhaitent planifier leurs sorties agroalimentaires.

« Chaque été, Mangeons local, une initiative présentée par Aliments du Québec, devient un précieux compagnon de route pour partir à la découverte des saveurs d'ici. De la douzaine de maïs offerte au kiosque situé au bord de la route, aux achats faits au marché public, en passant par les produits identifiés en épicerie, et même au restaurant - grâce aux établissements Aliments du Québec au menu - chaque occasion est bonne pour choisir le local! Nous sommes fiers de contribuer à ce mouvement rassembleur qui met en lumière le travail et le savoir-faire des gens d'ici. Cet été, laissez-vous guider par ses circuits gourmands : une invitation à savourer le Québec, une bouchée et une destination à la fois », déclare Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec.

Aussi, dans le cadre des tournées Mangeons local régionales, quatre ambassadeurs se joignent au mouvement pour découvrir une diversité de fermes. Ariane Moffatt visite l'Estrie, Gino Chouinard découvre la Mauricie, Mégan Brouillard se rend en Outaouais-Laurentides et Pierre-Yves Lord sillonne la Gaspésie. Leurs rencontres inspirantes avec les productrices et producteurs de chaque région sont à surveiller sur mangeonslocal.ca ainsi que sur les médias sociaux et différentes plateformes numériques.

21e édition des Portes ouvertes

Toujours dans la continuité du mouvement Mangeons local, la saison estivale culminera avec Les Portes ouvertes Mangeons local, un rendez-vous unique et attendu qui se tiendra le dimanche 7 septembre. Près de 60 fermes établies dans les différentes régions du Québec y participeront, dont certaines qui ne sont pas accessibles aux consommateurs le reste de l'année. C'est donc une occasion rare pour ces productrices et producteurs de recevoir leurs concitoyens afin de partager leur passion et leur expertise.

« Les Portes ouvertes, c'est un événement rassembleur. Oui, c'est un appel toujours plus invitant à consommer nos produits locaux, frais et de qualité, mais c'est surtout une occasion pour le grand public d'en apprendre davantage sur l'agriculture ainsi que sur le métier et la réalité de nos productrices et producteurs. », précise Marie-Eve Janvier, porte-parole des Portes ouvertes Mangeons local et collaboratrice de l'UPA depuis plus de 10 ans.

Et pour les plus petits, les jours de pluie…

Et parce que manger local s'apprend dès le plus jeune âge, les enfants sont invités à découvrir le jeu vidéo éducatif et gratuit, Kasscrout, disponible sur kasscrout.ca. Cet univers a été développé par l'UPA afin de sensibiliser les petits au chemin que parcourent les aliments, de la ferme à la table. C'est en accomplissant différentes missions du jeu que les enfants élargissent leurs connaissances sur l'agriculture et en apprennent davantage sur le quotidien des productrices et producteurs.

Merci à nos partenaires Mangeons local

Aliments du Québec (partenaire présentateur), Provigo/Maxi, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, Desjardins, Agriculture et Agroalimentaire Canada, La Financière agricole du Québec, Nortera, l'Association des Marchés publics du Québec, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le Conseil des industriels laitiers du Québec, l'Association des microbrasseries du Québec, Terroir et Saveurs du Québec, la Société du réseau ÉCONOMUSÉE, les Tables de concertation bioalimentaires du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, Bonjour Québec et Maturin.

Pour tous les détails sur le Mouvement Mangeons local et l'événement Portes ouvertes, visitez mangeonslocal.ca ou téléchargez gratuitement l'application Mangeons local, disponible sur Google Play et Apple Store.

Pour télécharger des photos

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements: Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et médias sociaux, 579 859-0755, [email protected]; Demande d'entrevues, Junior Bombardier, Bombardier Communications, 514 941-3794, [email protected]