OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - Ce jeudi 5 septembre, pendant la pause du midi, les membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et des autres syndicats du secteur public manifesteront au centre-ville d'Ottawa afin d'exprimer leur opposition à l'instauration de 3 jours de travail obligatoires au bureau tel que imposé sans discernement par le Conseil du Trésor du Canada.

L'IPFPC explique que la question va au-delà d'une journée supplémentaire par semaine au bureau, mais bien de l'avenir de l'organisation du travail. Il s'agit ici de lutter pour se doter d'une fonction publique moderne et équitable qui valorise ses effectifs et dispense les meilleurs services possibles à la population canadienne; et ce, tout en étant un bon gestionnaire de l'argent des contribuables.

L'IPFPC et les 'autres syndicats du secteur public invitent tous les employés fédéraux et les sympathisants à assister au rassemblement, à faire entendre leur voix et à montrer à l'employeur que #ÇaTravailleÀDistance!

Date : Le jeudi, 5 septembre 2024

Heure : De midi à 12 h 45. Déclarations à 12 h 10

Lieu : 300 rue Laurier (coin Laurier et Bank), OTTAWA (ON)

Porte-paroles:

MC: Larry Rousseau , vice-président, CTC

vice-président, Jennifer Carr , présidente, IPFPC

présidente, Ruth Lau MacDonald , vice-présidente exécutive RCN, AFPC

, vice-présidente exécutive RCN, Nathan Prier , président, ACPE

président, Dany Richards , président, ACFO-ACAF

L'Institut représente plus de 75 000 professionnel•les du secteur public un peu partout au pays, incluant les scientifiques et chercheurs, les ingénieurs et les professionnels de la santé fédéraux.

