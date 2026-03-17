Avis d'intention de classement pour la maison Roger-Bouchard de Baie-Saint-Paul

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement pour la maison Roger-Bouchard, située à Baie-Saint-Paul, dans la région de Charlevoix.

La maison est construite en 1832 pour Roger Bouchard, qui sera connu comme un pionnier de l'exploitation forestière de la région du Saguenay. Né à Petite-Rivière-Saint-François, Bouchard s'installe à Baie-Saint-Paul en 1827 alors qu'il est embauché comme meunier du nouveau moulin de la Rémy. Agriculteur prospère, il établit deux moulins à scie au Saguenay à la fin des années 1830, alors que la région s'ouvre à l'exploitation forestière à partir de 1837. D'origine modeste, Roger Bouchard fait partie de cette première génération de pionniers du Saguenay venant de Charlevoix, et il accumule un patrimoine familial important au fil des ans. La maison est un témoin unique de la vie et de la carrière de Roger Bouchard qui a contribué au développement de Charlevoix et du Saguenay.

La maison Roger-Bouchard traduit les aspirations sociales et économiques d'un entrepreneur d'origine modeste au XIXe siècle à travers l'architecture, notamment son extérieur et son décor intérieur. La propriété se distingue nettement du cadre bâti de Charlevoix au moment de sa construction, ne présentant aucun équivalent connu dans la région ni ailleurs dans le Québec rural. Maison cossue, elle s'inspire du langage architectural propre à certaines résidences bourgeoises qui s'érigent dans les villes coloniales de l'époque, notamment à Québec et à Montréal. Par ce choix architectural, son propriétaire affirme ainsi clairement son statut social et sa réussite. Encore aujourd'hui, la toiture quatre versants de style Regency ainsi que l'imposante façade de deux étages, abondamment fenestrée et composée d'ouvertures disposées de manière parfaitement symétrique, confèrent à la maison Roger-Bouchard une présence remarquable, qui continue de détonner dans le paysage charlevoisien. La maison Roger-Bouchard est d'autant plus exceptionnelle qu'elle a conservé une part importante de son décor intérieur d'origine, notamment les manteaux de cheminée, les faux-finis et les boiseries. Un tel niveau d'authenticité demeure incomparable à l'échelle du Québec.

Citations

« Je suis fier de poser aujourd'hui un geste fort afin de préserver un bien patrimonial témoignant de l'histoire de la magnifique région de Charlevoix. Le parcours de Roger Bouchard témoigne d'un moment charnière pour l'émancipation de nos ancêtres, et le legs que constitue sa maison doit être protégé et pérennisé. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La maison Roger-Bouchard est une fierté pour notre belle région de Charlevoix, et je me réjouis du geste posé par mon collègue afin d'en entretenir la mémoire. On peut lire, à travers le bâti, l'histoire de bien des entrepreneurs charlevoisiens qui ont aussi connu du succès au Saguenay. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire au ministre des Finances

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Maison Roger-Bouchard

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]