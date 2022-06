Avis d'ébullition en vigueur à compter du 27 juin 2022 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-Est

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Agglomération de Montréal décrète un avis d'ébullition dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et la ville de Montréal-Est à compter d'aujourd'hui, le 27 juin 2022.

SECTEUR VISÉS PAR L'AVIS D'ÉBULLITION

Les secteurs qui sont visés par cet avis d'ébullition se trouvent entre la rue Cherrier et la rue Notre-Dame et entre la rue Saint-Cyr et l'avenue Gamble dans la ville de Montréal-Est ainsi que dans le quartier Pointe-aux-Trembles, au sud de l'autoroute 40 dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies- Pointe-aux-Trembles. L'avis d'ébullition touche aussi la ville de Charlemagne.

Pour visualiser les adresses du secteur touchées par l'avis d'ébullition, cliquez sur le lien suivant : https://arcg.is/115DDe0

CONSIGNES

Les résidents des secteurs touchés par l'avis d'ébullition doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer ou de l'utiliser pour se brosser les dents. L'eau potable non bouillie peut toutefois être utilisée pour des soins d'hygiène ou autres usages domestiques.

Cette mesure préventive est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Dès que la situation sera rétablie, un avis de retour à la normale sera émis.

Pour plus de renseignements, les citoyens sont invités à consulter le site Internet https://montreal.ca/articles/avis-debullition-deau ou à communiquer avec le 311.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Division des relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]