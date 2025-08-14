Avis d'ébullition d'eau pour une portion de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et la ville de Boucherville

Avis d'interdiction d'arrosage pour les villes de Longueuil et de Boucherville

LONGUEUIL, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - 11 h 40 - La Ville de Longueuil émet un avis d'ébullition pour une partie de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et pour l'ensemble du territoire de la ville de Boucherville.

Un avis d'interdiction d'arrosage est également en vigueur pour l'ensemble des villes de Longueuil et de Boucherville.

Ces mesures sont nécessaires à la suite d'un bris d'aqueduc ayant nécessité des travaux urgents sur le boulevard Jacques-Cartier, à Longueuil. Pour connaître les secteurs visés, consultez la carte interactive.

La circulation est interrompue sur le boulevard Jacques-Cartier Est dans les deux directions, entre le boulevard Jean-Paul-Vincent et le chemin du Tremblay, et ce, pour une durée indéterminée. Le secteur est à éviter.

Pour l'avis d'ébullition (portion touchée de l'arrondissement du Vieux-Longueuil et l'ensemble du territoire de Boucherville) :

Il est recommandé de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant de la consommer, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

L'avis est en vigueur pour une durée minimale de 24 heures.

Pour l'avis d'interdiction d'arrosage (ensemble du territoire des villes de Longueuil et de Boucherville) :

Respectez l'avis d'interdiction d'arrosage, jusqu'à nouvel ordre.

Il est demandé de réduire au minimum votre consommation d'eau potable.

Il sera probable d'observer des baisses de pression et des coupures d'eau.

La Ville fera des mises à jour régulières de la situation sur la page web dédiée ainsi que sa page Facebook.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE LORS D'UN AVIS D'ÉBULLITION?

Vous devez utiliser de l'eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis

Avisez votre clientèle que l'eau est impropre à la consommation.

Fermez les fontaines d'eau et affichez des avis près des autres robinets où de l'eau reste disponible.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 456 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 368 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]