LONGUEUIL, QC, le 10 août 2024 /CNW/ - 01h15 - La Ville de Longueuil émet un avis d'ébullition d'eau pour les villes de Boucherville, de Saint-Bruno-de-Montarville, pour l'arrondissement de Saint-Hubert et une partie de l'arrondissement du Vieux-Longueuil, à Longueuil. L'avis est émis en raison d'une baisse de pression à la suite d'un bris causé par la panne électrique. Pour connaître les secteurs visés par l'avis, consultez la carte.

Pour les secteurs concernés, il est recommandé de faire bouillir l'eau pendant au moins une minute avant consommation, et ce, jusqu'à nouvel ordre et pour une durée minimale de 24 heures.

Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions de votre compréhension.

Lorsque la période d'avis d'ébullition sera levée, la Ville communiquera la nouvelle sur longueuil.quebec.

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE?

Vous devez utiliser de l'eau du robinet qui a préalablement bouilli à gros bouillons pendant une minute, ou de l'eau embouteillée, pour tous les usages suivants, et ce, jusqu'à la diffusion d'un avis contraire :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Écoles, entreprises, commerces et institutions desservis

Avisez votre clientèle que l'eau est impropre à la consommation.

Fermez les fontaines d'eau et affichez des avis près des autres robinets où de l'eau reste disponible.

À propos de Longueuil



