Rues locales plus sécuritaires : Longueuil déploie une série de mesures d'apaisement de la circulation et abaissera la limite de vitesse à 30 km/h

LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Afin d'améliorer la sécurité de toutes et tous sur son territoire, notamment des plus vulnérables, la Ville déploie dès maintenant une série d'aménagements pour apaiser la circulation sur ses rues locales. La Ville annonce du même coup l'abaissement de la limite de vitesse à 30 km/h sur l'ensemble des rues locales, une initiative qui entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026. La mairesse en a fait l'annonce ce matin, en compagnie d'élus de Longueuil et de Gabrielle Manseau, conseillère-cadre - volet municipal, de la Direction de santé publique de la Montérégie.

« Réduire la vitesse à 30 km/h permet de diminuer significativement les risques d'accidents graves. En combinant cette mesure à d'autres aménagements permanents, c'est un geste concret, éprouvé et reconnu à l'échelle internationale pour protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants, les aînés et les personnes se déplaçant à pied ou à vélo. Il s'agit d'ailleurs d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. À Longueuil, nous faisons le choix de prioriser des milieux de vie sécuritaires, inclusifs et conviviaux. Je suis très fière que notre Ville pose un geste fort en faveur de quartiers à échelle humaine, où chacun peut se déplacer en toute confiance, peu importe son mode de transport », a souligné la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Cette mesure a fait l'objet d'une recommandation formelle de la Commission de la mobilité durable de la Ville de Longueuil et une modification réglementaire sera soumise pour adoption au conseil de ville afin de formaliser son entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026. Tous les détails de cette initiative peuvent être consultés à longueuil.quebec/abaissement-vitesse.

De nouvelles mesures concrètes pour des rues apaisées

En plus de la réduction de la vitesse qui entrera en vigueur l'an prochain, la Ville met en place dès maintenant et dans les prochaines années plusieurs actions structurantes favorisant la sécurité et la mobilité active :

Mesures d'apaisement de la circulation par secteur : la Ville adopte une approche novatrice et concertée en matière d'apaisement de la circulation. L'approche par secteur se base sur le principe d'apaisement de toutes les rues d'un quartier, au lieu d'une approche « à la pièce ». Des analyses approfondies seront ainsi menées afin d'y déployer des aménagements cohérents, structurés et adaptés aux enjeux de circulation et de mobilité active d'un quartier dans son ensemble. Le secteur Maricourt-Castle Gardens dans l'arrondissement de Saint-Hubert est le premier à être pensé sous cette nouvelle approche. D'ici la fin de l'automne, la signalisation dans le quartier sera bonifiée par du marquage au sol, des afficheurs de vitesse et de nouveaux panneaux, notamment pour accroître la sécurité aux intersections, pour ne nommer que cela. Des interventions à moyen et long terme lors des réfections complètes de rues sont également prévues, comme des saillies de trottoir permanentes. En 2026, c'est le secteur Notre-Dame -de-Grâce- Saint-Vincent-de-Paul dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil qui sera visé par cette nouvelle approche.





Ma rue pour tous : poursuite de l'initiative dans 75 rues cette année

Un projet familier des Longueuilloises et Longueuillois, Ma rue pour tous, revient pour une autre année avec pour objectif de continuer à multiplier les aménagements qui favorisent des rues plus conviviales et apaisées pour l'ensemble de la communauté. Ma rue pour tous se déploie à nouveau cette année dans 75 rues du territoire. Visant à réduire la vitesse des véhicules dans certaines rues, la Ville installera des aménagements qui apaisent la circulation automobile et qui favorisent le vivre ensemble. Des ralentisseurs temporaires allongés, en remplacement des dos d'âne courts, des bacs à fleurs, du marquage au sol et de la signalisation sont ainsi prévus être installés, en fonction des phases visées. La page Web longueuil.quebec/maruepourtous peut être consultée pour tous les détails de ce projet.

Un engagement ferme pour des milieux de vie sécuritaires et agréables

Avec ces mesures, la Ville réaffirme son engagement à offrir un environnement plus sécuritaire, plus apaisé et mieux adapté à toutes les usagères et tous les usagers de la route. Ces actions s'inscrivent dans une vision globale de mobilité durable sûre et de qualité de vie pour les citoyennes et les citoyens alors que la Ville profite également des travaux de réfection majeure de rues pour améliorer leur géométrie et leur configuration, lorsque cela s'y prête : certaines rues se voient ainsi bonifiées de saillies de trottoirs, de liens cyclables, d'intersections surélevées, de ralentisseurs, ou encore, la Ville convertit certaines rues en sens unique, réduit la largeur des voies de circulation, etc., toujours dans l'objectif de prioriser la sécurité des plus vulnérables. Pour en savoir plus sur la vision et l'engagement de la Ville en matière de sécurisation des rues, visitez longueuil.quebec/securisation-rues-locales.

« Prioriser la sécurité des piétons et des cyclistes par l'adoption de mesures d'apaisement de la circulation permet aux municipalités d'agir pour la santé de la population. En réduisant la vitesse et la circulation automobile, on diminue les collisions et les blessures, mais aussi le stress, le bruit et l'exposition à la mauvaise qualité de l'air. Ces environnements plus calmes et sécuritaires encouragent la marche et le vélo qui favorisent un mode de vie plus actif, réduisent les risques de maladies chroniques et améliorent la santé mentale. En créant des rues plus conviviales et accessibles, on renforce le sentiment de sécurité, le lien social et l'inclusion. Ces transformations urbaines contribuent à bâtir des communautés en meilleure santé », a conclu Gabrielle Manseau, conseillère-cadre - volet municipal, de la Direction de santé publique de la Montérégie.

