INVITATION AUX MÉDIAS - Des quartiers plus sécuritaires : Longueuil passe en seconde vitesse

LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dévoilera une série de mesures visant à améliorer la sécurité dans les rues locales, notamment par la réduction de la vitesse. Pour cette occasion, la mairesse sera accompagnée d'élus de Longueuil et de Gabrielle Manseau, porte-parole de la Direction de la santé publique de la Montérégie.

Ville de Longueuil (Groupe CNW/Ville de Longueuil)

La conférence de presse sera suivie d'une période de questions et d'entrevues individuelles. Des photos pourront également être prises sur place.

Date : mardi 27 mai 2025

Heure : 10 h

Lieu : le lieu exact sera communiqué aux personnes préalablement inscrites

Merci de confirmer votre présence à [email protected] avant 9 h 30 le 27 mai.

SOURCE Ville de Longueuil

Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected]