LONGUEUIL, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») diffusera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023, le mercredi 21 février 2024; et tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion pour discuter des résultats le jeudi 22 février 2024. La conférence sera présentée par M. Michel Letellier, président et chef de la direction et M. Jean Trudel, chef de la direction financière.

Pour participer à la conférence :

Date et heure : Jeudi 22 février 2024, 9 h HNE Webdiffusion : bit.ly/48ObmOw ou via innergex.com Numéros de téléphone : 1 888 390-0605 ou 416 764-8609 Pour rejoindre la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à l'adresse https://emportal.ink/3tTCAnR pour recevoir un rappel automatique instantané.

Un enregistrement de la webdiffusion sera disponible sur le site web d'Innergex à innergex.com.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans, ce qui a valu à Innergex d'être reconnue comme la meilleure entreprise responsable au Canada en 2023 par Corporate Knights. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 86 d'actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 579 MW (puissance installée brute de 4 226 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 409 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 35 parcs éoliens, 9 parcs solaires et 2 installations de stockage par batteries. Elle détient également une participation dans 12 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 747 MW (puissance installée brute de 849 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 355 MWh, dont 4 installations sont présentement en construction, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 9 939 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

innergex.com

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.

Renseignements: Pour information : Karine Vachon, Directrice principale - Communications, 450 928-2550, poste 1222, [email protected]