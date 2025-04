HALIFAX, NS, le 7 avril 2025 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats financiers du premier trimestre le mercredi 7 mai 2025 et, plus tard dans la journée, tiendra son assemblée annuelle des actionnaires.

Les détails suivent.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LE BÉNÉFICE DU PREMIER TRIMESTRE 2025

Colin Copp, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du premier trimestre et répondront aux questions des analystes. Les médias pourront accéder à cette conférence en mode écoute seulement.

Date : Mercredi 7 mai 2025



Heure : 9 h (HE)



Par téléphone : Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, vous

pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à

https://emportal.ink/4h5xbN9. Vous recevrez alors un appel automatisé instantané.



Vous pouvez aussi composer le 1 888 699-1199 pour qu'un opérateur vous

connecte à la conférence. Veuillez prévoir 10 minutes pour vous y connecter

de cette manière.



Par webdiffusion audio : https://app.webinar.net/p4WRGKaZxQe



En rattrapage : Vous pourrez écouter la conférence en rattrapage, sans frais, à compter

d'environ deux heures après celle-ci et jusqu'à minuit (HE) le 14 mai 2025 au

1 888 660-6345. Code d'accès : 88823# (touche dièse).

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires inscrits le 21 mars 2025 ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés auront tous une chance égale de participer à l'assemblée annuelle des actionnaires (l'« Assemblée ») en ligne, peu importe le lieu où ils se trouvent.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « Circulaire ») et le Guide de l'assemblée virtuelle des actionnaires (le « Guide ») contiennent des renseignements sur la participation à l'Assemblée, notamment sur le processus de soumission de questions avant et pendant l'Assemblée.

Chorus a adopté des procédures de notification et d'accès pour transmettre à ses actionnaires les documents relatifs à son Assemblée, dont la Circulaire. La Circulaire et le Guide sont accessibles sur le site Web de Chorus, sous le profil de Chorus au www.sedarplus.ca et au www.meetingdocuments.com/TSXT/CHR. Les actionnaires peuvent également demander une copie papier de la Circulaire.

Date : Mercredi 7 mai 2025



Heure : 11 h (HE)



Par webdiffusion audio : www.virtualshareholdermeeting.com/CHR2025



En rattrapage : L'enregistrement de l'Assemblée sera disponible environ 24 heures après la

tenue de l'Assemblée, sur le site Web de Chorus.





www.chorusaviation.com

SOURCE Chorus Aviation Inc.

Demande de renseignements des médias: [email protected]