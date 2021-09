Produits : Comprimés BlackOxygen (NPN 80106662) et poudre BlackOxygen Organics (NPN 80097385) sous license de NuWTR).

Problème

BlackOxygen Organics procède au rappel de tous les lots de comprimés BlackOxygen (NPN 80106662) et de poudre BlackOxygen (NPN 80097385) en raison des risques suivants :

Ces produits sont vendus comme suppléments d'acide fulvique. Toutefois, ce type d'usage, ainsi que la quantité d'acide fulvique comprise dans ces produits, n'ont pas été évalués, ni approuvés par Santé Canada .

. Il existe peu de données qui appuient l'innocuité de l'acide fulvique lorsqu'il est consommé dans les quantités trouvées dans ces produits, surtout par les enfants et les adolescents, ainsi que par les femmes enceintes ou allaitantes. L'innocuité portant sur son usage à long terme est également inconnue.

Le produit en poudre est également vendu pour usage sur la peau; ce type d'usage n'a pas encore été examiné par Santé Canada .

Le fabricant a cessé la vente des produits et rappelle ceux sur le marché. Santé Canada assure la surveillance du rappel. Si d'autres renseignements sur l'innocuité sont mis au jour, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Produits visés

Comprimés BlackOxygen (NPN 80106662)

Poudre BlackOxygen Organics (NPN 80097385)

Mesures à prendre

Cessez d'utiliser ces produits. N'en donnez pas à des enfants ou à des adolescents.

Si vous, ou encore votre enfant ou adolescent, avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits et que vous vous inquiétez pour votre santé, consultez un professionnel de la santé.

Si vous avez des questions sur le rappel, veuillez écrire à BlackOxygen Organics : [email protected] .

. Signalez à Santé Canada les effets indésirables et les plaintes concernant les produits de santé.

Images

Comprimés BlackOxygen (NPN 80106662)

Poudre BlackOxygen Organics (NPN 80097385)

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected] ; Renseignements au public : 613-957-2991, 1-866-225-0709, [email protected]