HALIFAX, NS, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à WestJet et à l'Administration de l'aéroport international de Halifax (AAIH) le mardi 18 novembre 2025 pour une annonce concernant le calendrier de vols de la compagnie aérienne pour l'été 2026. Une célébration pour les gens d'affaires et de la communauté aura lieu au Wine Spa, où Samantha Taylor, cheffe de l'expérience du groupe WestJet, ainsi que des partenaires commerciaux, gouvernementaux et communautaires clés prendront la parole.

Qui :

Samantha Taylor, cheffe de l'expérience, WestJet

Marie Manning, vice-présidente, Développement des affaires, et directrice commerciale, AAIH

L'honorable Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement

Andy Fillmore, maire de Halifax

Quand : 18 novembre 2025

9 h 30 - Inscription des médias

Inscription des médias 10 h - Allocutions officielles

Allocutions officielles 10 h 30 - Point de presse

Où : The Wine Spa, 1447, rue Hollis, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 1V1

Stationnement : Le stationnement le plus près est situé au 1554, rue Hollis.

Personne-ressource :

Julia Kaiser

Conseillère, Relations avec les médias, WestJet

403 807-0016

Nous encourageons les représentants des médias à confirmer leur présence à [email protected] dès que possible.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are

Suivez WestJet sur Facebook à facebook.com/westjet

Suivez WestJet sur LinkedIn à linkedin.com/company/westjet.

Suivez WestJet sur X à x.com/westjet et x.com/WestJetNews

Suivez WestJet sur Instagram à instagram.com/westjet/

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de WestJet à youtube.com/westjet

Envoyez un courriel au service de relations avec les médias de WestJet à [email protected]

À propos de l'aéroport international Standfield de Halifax

L'aéroport Stanfield de Halifax est le principal aéroport offrant des services complets du Canada atlantique, proposant aux passagers et aux clients du transport de fret un accès direct aux marchés du Canada, des États-Unis, du Mexique, du bassin des Caraïbes, de l'Europe et de l'Asie. L'aéroport Stanfield de Halifax offre des services de douane canadiens 24 h sur 24, sept jours sur sept et est le seul aéroport du Canada atlantique à offrir des services de prédédouanement aux États-Unis et des installations de traitement du courrier international au Canada. L'aéroport est un important moteur économique qui contribue à l'économie provinciale à hauteur de 4,2 milliards de dollars par année. En 2024, l'aéroport Stanfield de Halifax a accueilli 4 millions de passagers. En 2023, l'aéroport a traité plus de 39 000 tonnes métriques de fret. Innovateur reconnu dans l'industrie aéroportuaire mondiale, l'aéroport Stanfield de Halifax a été le premier aéroport en Amérique du Nord à offrir un système libre-service de dépôt de bagages pour tous les passagers et figure constamment parmi les meilleurs aéroports au monde.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership