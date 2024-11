OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à suivre une visite guidée du site de construction de l'édifice du Centre le jeudi 14 novembre. Des porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et les administrations parlementaires animeront la visite et répondront aux questions.

Veuillez noter que les détails sont sujets à changement. Toutes les heures sont locales.

Date : Jeudi 14 novembre

Visite 1 (en anglais) : heure de rencontre à 8 h 45

Visite 2 (en français) : heure de rencontre à 12 h 45

Emplacement : Flamme du centenaire sur la Colline du Parlement

Durée : Environ 3 heures, ce qui comprend une séance d'information sur les consignes de santé et de sécurité

Veuillez noter que le nombre de places est limité. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel à l'Équipe des relations avec les médias d'ici le mardi 12 novembre à 14 h.

Renseignements importants

Prenez note que la visite aura lieu sur un chantier de construction. Avant la visite, les participants suivront une séance d'information sur les consignes de santé et de sécurité. De l'équipement de protection (bottes, casques, lunettes, gants et gilet) leur sera également distribué. Il est obligatoire de porter des pantalons pour des raisons de santé et de sécurité, et le port de camisoles n'est pas permis. Il est nécessaire de fournir la pointure des bottes à l'avance.

Pour des raisons de sécurité, la prise de photos et de vidéos sera interdite à certains endroits.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]