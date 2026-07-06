/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les services en itinérance et dépendance offerts dans la région de l'Outaouais/

GATINEAU, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagnée de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, procédera à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de l'Outaouais.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected] .Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le 6 juillet 2026 HEURE : 10 h 30 LIEU : Gatineau*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel

aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Pour renseignements : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584