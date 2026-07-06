Agir en amont pour mieux soutenir les jeunes Cris - Près de 1,9 M$ pour renforcer les services jeunesse et soutenir les familles

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renforce son soutien aux jeunes Cris et à leurs familles en accordant un financement récurrent de près de 1,9 million de dollars au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.

Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, l'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Marilyne Picard, ainsi que la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Lesley Hill, sont fiers de souligner ce soutien.

Cette aide financière, accordée dès le présent exercice financier, vise à mieux répondre à l'évolution des besoins de la clientèle jeunesse, dans un contexte marqué par une pression accrue sur les services de protection de la jeunesse et par des besoins grandissants exprimés dans les communautés cries.

Au cours des dernières années, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James a mené une démarche approfondie de consultations, de réflexion et d'analyse. Les constats issus de ces travaux, transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux, mettent en lumière la nécessité d'adapter les services et de renforcer la capacité d'intervention auprès des jeunes et de leurs familles, en cohérence avec les réalités culturelles et territoriales.

Ce financement contribuera à soutenir ces efforts en permettant le rehaussement des pratiques et des approches d'intervention préventives. Il s'inscrit également dans une volonté plus large d'améliorer les trajectoires des enfants et des jeunes issus des Premières Nations en protection de la jeunesse, en favorisant des services mieux adaptés aux réalités des communautés, plus accessibles et mieux coordonnés.

Citations :

« Notre priorité est claire : offrir aux jeunes, incluant les jeunes Cris, des services qui répondent pleinement à leur réalité et à leurs besoins. Ce financement récurrent permettra de soutenir concrètement les équipes sur le terrain et d'améliorer la qualité des interventions auprès des enfants et des familles. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Ce soutien financier témoigne de notre volonté de travailler en partenariat avec les communautés cries pour renforcer les services destinés aux jeunes. En misant sur des solutions adaptées et ancrées dans les réalités du milieu, nous contribuons à bâtir des environnements plus sécurisants et porteurs pour les enfants et leurs familles. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Derrière chaque intervention auprès d'un jeune, il y a une famille qui a besoin d'être soutenue et une communauté qui souhaite offrir les meilleures conditions possibles à ses enfants. En renforçant les services de proximité et les approches préventives, nous donnons aux jeunes Cris davantage d'occasions de grandir dans un environnement sécurisant, bienveillant et adapté à leur réalité. »

Marilyne Picard, adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance (volet protection de la jeunesse)

« Je suis particulièrement heureuse d'appuyer les efforts du Conseil cri. Ils ont fait une réflexion approfondie sur les besoins de leur population. Cet investissement répond à des besoins bien réels et leur permettra de mieux protéger leurs enfants et de mieux soutenir les familles. Il contribue à assurer une réponse plus adaptée et plus efficace pour les jeunes, en tenant compte des réalités propres aux communautés cries. »

Lesley Hill, directrice nationale de la protection de la jeunesse

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584