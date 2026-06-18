Avis aux médias - Le ministre MacDonald annoncera un soutien aux infrastructures alimentaires locales pour renforcer la sécurité alimentaire au Canada

OTTAWA, ON, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, annoncera un nouveau programme dans le cadre du Fonds des infrastructures alimentaires locales à l'appui de la sécurité alimentaire au Canada.

Le ministre sera accompagné de Sophie Chatel, secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation, ainsi que Marie-Pier Chaput, directrice des communications de Moisson Outaouais.

Date

Le 19 juin 2026

Heure

9 h 00 (HNE)

Lieu

Moisson Outaouais

37, rue Bombardier

Gatineau (QC) J8R 0G4

Canada

Remarques pour les médias

Des espaces de stationnement sont disponibles sur la rue Bombardier à proximité de la bâtisse de Moisson Outaouais ou dans le stationnement du magasin voisin, soit le Club Piscine Centre de distribution.

Veuillez prévoir du temps pour vous enregistrer à la réception et vous installer avec votre caméra ou votre microphone avant le début de la conférence de presse.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias, Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario)613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]