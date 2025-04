Avis aux médias - Visite du ministre Drainville au Centre de formation professionnelle d'Alma

SAGUENAY, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés au Centre de formation professionnelle d'Alma, où le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, procéderont à une visite des lieux, notamment le chantier d'ébénisterie et l'atelier d'usinage. Une tournée des classes ainsi qu'une présentation des lunettes à réalité augmentée sont également prévues.

La prise d'images est autorisée lors de la visite.

DATE : Le mercredi 16 avril 2025 à 13 h 15 LIEU : Centre de formation professionnelle Alma

Pavillon Auger

1550, boulevard Auger Ouest

Alma (Québec)

G8C 1H8

