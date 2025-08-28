Avis aux médias - Visite du chantier de mise en place du nouveau ponceau
Nouvelles fournies parMinistère des Transports et de la Mobilité durable
28 août, 2025, 15:00 ET
MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les représentants des médias à une visite de remplacement du ponceau situé sous l'autoroute 40, entre le chemin de Joliette, à Lanoraie, et la route 158, à Berthierville.
Cet événement aura lieu :
|
DATE :
|
Le 29 août 2025
|
HEURE :
|
11 h
|
LIEU :
|
Le lieu précis de l'activité sera transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.
Accréditation obligatoire
Pour participer à la visite, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]
Équipements obligatoires sur le chantier
Tous les participants doivent porter des bottes de sécurité avec embout de protection en acier, ainsi que des pantalons. Le Ministère fournira les casques et les dossards.
SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724
Partager cet article