Avis aux médias - Visite à l'intention des médias : entrepôt de GCSurplus à Ottawa

OTTAWA, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'entrepôt de GCSurplus d'Ottawa tiendra sa première vente « payer et emporter » le samedi 15 juin. Cet événement offre aux membres du public l'occasion d'acheter sur place des articles excédentaires variés comme du mobilier, des véhicules, des bijoux et plus encore.

En vue de cet événement, les représentants des médias sont invités à prendre part à une visite guidée de l'entrepôt. De hauts dirigeants de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) guideront les représentants des médias et seront disponibles pour répondre à leurs questions.

Date : 13 juin 2019 Heure : 13 h 30 (heure avancée de l'Est) Emplacement : Entrepôt de GCSurplus

Hawthorne Commercial Centre

3020, chemin Hawthorne

Porte 500E

Ottawa (Ontario)

Note aux rédacteurs en chef et aux directeurs des nouvelles : Les représentants des médias qui souhaitent participer à la visite doivent communiquer avec le Bureau des relations avec les médias de SPAC au 819-420-5501 ou à l'adresse media@tpsgc-pwgsc.gc.ca d'ici le 13 juin 2019, avant 10 h.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

