Avis aux médias - Victor Dodig de la Banque CIBC prendra la parole à l'Economic Club of Canada, à Calgary

TORONTO, le 25 oct. 2019 /CNW/ - Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE : CM), prononcera une allocution dans le cadre d'un évènement organisé par le Economic Club of Canada, à Calgary, le vendredi 1er novembre, à 12 h 30, HAR. M. Dodig traitera de l'importance du secteur canadien de l'énergie du Canada pour l'économie du pays, et afin de bâtir un avenir durable, en mettant l'accent sur le renforcement de notre position de leader au sein du secteur de l'énergie au 21e siècle.

Le discours de M. Dodig sera diffusé en direct sur le Web. Une version archivée de la webdiffusion pourra être consultée au même endroit.

QUAND : le vendredi 1er novembre, à 12 h 30, HAR



QUI : Victor G. Dodig, président et chef de la direction, Banque CIBC



OÙ : Economic Club of Canada, à Calgary

Renseignements: Geoff Dillon, Communications et affaires publiques, Banque CIBC, 416 309-3266 ou geoff.dillon@cibc.com

