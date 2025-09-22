OTTAWA, ON, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Le vendredi 26 septembre 2025, les membres des médias sont invités aux écuries du Carrousel de la GRC à Ottawa pour voir quelques-unes des montures qui seront mises en vente lors de l'encan annuel de chevaux du Carrousel de la GRC sur GCSurplus.

Ces chevaux ne répondent pas tout à fait aux critères stricts pour faire partie du Carrousel. L'encan commence le 29 septembre et se termine les 7 et 8 octobre. Cette année, 16 chevaux seront mis en vente.

Les membres des médias pourront :

voir quelques-uns des chevaux mis en vente;

parler avec les porte-paroles anglophones de la GRC, la serg. Sarah Parent et Lesley Newland , au sujet du Carrousel et de l'entraînement des chevaux. La serg. Marie-Hélène Bernier est la porte-parole francophone;

parler avec les représentants de GC Surplus : Josée Doucet, directrice principale, GCSurplus et Nicholas Trudel , directeur général, Secteur des services spécialisés.

L'accès à l'événement sera limité. Les représentants des médias doivent s'inscrire au préalable en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à [email protected] d'ici le 25 septembre 2025, 16 h (HAE).

Veuillez prendre note que les journalistes peuvent obtenir des images génériques de la ferme d'élevage du Carrousel et de spectacles récents du Carrousel par courriel.

Détails :

Date : Vendredi 26 septembre 2025 à 11 h (HAE)

Lieu : 1, chemin Sandridge, Ottawa (Ontario)

Arrivée des médias : Rendez-vous au grand stationnement à l'extrémité de l'écurie principale (suivez le chemin pavé autour de la grange). Le gestionnaire intérimaire de la ferme accueillera les représentants des médias et fournira des instructions de biosûreté.

Date limite d'inscription : 25 septembre 2025, 16 h (HAE)

Contexte :

La GRC tient un encan de chevaux en ligne pour vendre les montures excédentaires du Carrousel et du Programme d'élevage de la GRC. Lors de l'encan de cette année, on prévoit vendre 16 chevaux dont l'âge, les compétences, le niveau d'entraînement et le tempérament varient.

Programme d'élevage de la GRC :

La GRC élève ses propres chevaux depuis 1939.

La GRC a établi son programme d'élevage de chevaux en 1942 à Fort Walsh ( Saskatchewan ) avant de le réinstaller en 1968 à son emplacement actuel à Pakenham ( Ontario ), sur une ferme de 140 hectares.

) avant de le réinstaller en 1968 à son emplacement actuel à ( ), sur une ferme de 140 hectares. Le Programme d'élevage de chevaux de la GRC maintient des exigences strictes en matière de taille, de conformation, de tempérament et de couleur, tout aussi importantes que la substance et l'endurance pour supporter les rigueurs des tournées nationales et internationales du Carrousel.

Le Programme d'élevage de chevaux de la GRC est réputé dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de ses chevaux hanovriens. Le Hanovrien est un cheval de compétition très réputé et extrêmement polyvalent qui excelle dans toutes les disciplines.

Renseignements supplémentaires :

Programme d'élevage de chevaux de la GRC

Programme d'élevage de chevaux de la GRC

