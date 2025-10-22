OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera un nouveau rapport sur les tendances des logements du chaînon manquant dans les plus grandes villes du Canada le jeudi 23 octobre à 10 h (HE).

Le chaînon manquant est un terme large désignant les types de logements de densité légère à moyenne, comme les logements accessoires, les multiplex, les maisons en rangée, les maisons en rangée superposées et les immeubles d'appartements de faible hauteur. Ces types de logements sont souvent sous-représentés dans l'offre de logements neufs.

Le rapport analyse la croissance, les défis et les opportunités liés aux logements du chaînon manquant au Canada.

