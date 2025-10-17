OTTAWA, ON, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Au Canada, l'industrie de la construction est l'une des moins numérisées et modernisées. De plus, le rythme de la construction résidentielle n'a pas réussi à dépasser un plafond d'environ 250 000 mises en chantier d'habitations par année. Comme le montrent les recherches de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le rythme actuel des mises en chantier d'habitations doit doubler pour atteindre les niveaux d'abordabilité d'avant la pandémie. Il est donc essentiel d'accélérer la construction.

Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

À l'heure actuelle, les microentreprises, qui ne comptent que de un à quatre employés, représentent 70 % de l'industrie de la construction au Canada. Dans son plus récent article, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, explique comment l'expansion de ces entreprises peut mener à des techniques de construction novatrices, à l'adoption de nouveaux matériaux et de l'intelligence artificielle, ainsi qu'à une augmentation globale de la productivité. En outre, le Canada peut apprendre des Pays-Bas. Là-bas, le secteur du logement a pris de l'envergure, y compris le segment des fournisseurs de logements abordables sans but lucratif.

Lisez l'article complet sur le site Web de la SCHL : Stimuler l'offre de logements : une question d'envergure

Citation :

« Le secteur canadien de l'habitation vit un moment crucial. En élargissant notre secteur de la construction et en habilitant les fournisseurs de logements, nous pouvons réduire les coûts, réduire la dépendance au financement public et accélérer l'offre de logements du marché et hors marché, » a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL. « Les modèles internationaux nous montrent qu'il n'est pas seulement possible de consolider et de moderniser l'industrie. En réalité, il est essentiel de le faire pour assurer l'abordabilité du logement pour tout le monde au Canada. »

Faits en bref :

Le Canada compte 40 349 entreprises qui emploient des travailleurs dans l'industrie de la construction résidentielle. Parmi celles-ci, seulement six ont plus de 500 employés, la majorité (69,5 %) étant des microentreprises avec seulement un à quatre employés.





La plupart des fournisseurs de logements sans but lucratif au Canada gèrent quelques centaines de logements, contre 1 000 à 2 000 pour les plus grands. Aux Pays-Bas, les associations de logements sans but lucratif gèrent en moyenne 10 000 logements, et les grands organismes en supervisent jusqu'à 80 000.

