Avis aux médias - Un mois de grève chez Autobus Gil-Ber et chez Autobus Germain-Perreault

SAINT-LIN-LAURENTIDES, QC et RAWDON, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Ce lundi 15 avril 2024, le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) et le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) ont tous deux envoyé un avis de grève au ministère du Travail dans le but de déclencher une période d'un mois de grève à partir du 1er mai prochain.

Le Centre de services scolaire des Samares sera touché dans le cas d'un déclenchement de grève ; plusieurs centaines d'élèves utilisant ce service.

À propos

Le Syndicat des travailleurs des Autobus Gil-Ber (CSN) rassemble 65 membres alors que le Syndicat des travailleurs des Autobus Germain Perreault (CSN) en regroupe 11. Tous deux sont affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN). La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central de Lanaudière-CSN regroupe 81 syndicats représentant plus de 14 000 membres sur l'ensemble du territoire de Lanaudière.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, [email protected], Communications - Confédération des syndicats nationaux, 514 894-1326