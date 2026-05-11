AVIS AUX MÉDIAS - Un deuxième jour de l'Assemblée générale du CTC axé sur les bons emplois, la dignité et bâtir l'avenir

WINNIPEG, MB, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada (CTC) se poursuit mardi avec des prestations culturelles, des discussions politiques et un débat sur de grands plans d'action portant sur la justice économique, les bons emplois, l'abordabilité et la dignité des travailleurs.

Les points saillants sont les suivants :

Prestations culturelles de la troupe Ivan Flett Memorial Dancers, des Red River Dancers et de Leonard Sumner.





Allocution du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.





Le débat sur le plan d'action du CTC « Bâtir l'avenir » portant sur la création de bons emplois syndicaux, les investissements publics, la stratégie industrielle, le développement de la main-d'œuvre et une transition vers une économie verte axée sur les travailleuses et travailleurs.





Panels de discussion et débats en lien avec le plan d'action « Lutter pour la dignité » portant sur l'abordabilité, les salaires, le logement, l'inégalité, et l'amélioration des services publics.

QUOI :

Deuxième journée de l'Assemblée générale du CTC

QUAND :

Le mardi 12 mai 2026

OÙ :

Centre des congrès RBC

375, avenue York, Winnipeg, Manitoba

*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams

Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]