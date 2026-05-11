AVIS AUX MÉDIAS - Un deuxième jour de l'Assemblée générale du CTC axé sur les bons emplois, la dignité et bâtir l'avenir
Nouvelles fournies parCongrès du travail du Canada (CTC)
11 mai, 2026, 07:00 ET
11 mai, 2026, 07:00 ET
WINNIPEG, MB, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada (CTC) se poursuit mardi avec des prestations culturelles, des discussions politiques et un débat sur de grands plans d'action portant sur la justice économique, les bons emplois, l'abordabilité et la dignité des travailleurs.
Les points saillants sont les suivants :
QUOI :
Deuxième journée de l'Assemblée générale du CTC
QUAND :
Le mardi 12 mai 2026
OÙ :
Centre des congrès RBC
375, avenue York, Winnipeg, Manitoba
*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams
Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/
SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)
Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]
Autres communiqués de la compagnie
Partager cet article