WINNIPEG, MB, le 10 mai 2026 /CNW/ - Des milliers d'activistes syndicaux, de travailleuses et travailleurs et de leaders syndicaux de partout au pays se réuniront à Winnipeg à compter de lundi pour l'ouverture de l'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada (CTC).

Le premier jour, des cérémonies, des performances culturelles, des invités internationaux et de grandes discussions sur l'avenir de la démocratie, les droits des travailleuses et travailleurs et l'économie seront au programme.

Les points saillants sont les suivants :

Cérémonies d'ouverture mettant en vedette de la musique en direct, des invités d'honneur et des délégués syndicaux internationaux.

Panel de discussion sur la lutte pour la démocratie au Canada et dans le monde, avec la présidente du CTC, Bea Bruske, la présidente de la FAT-COI, Liz Shuler, et la secrétaire générale d'IndustriALL Europe, Judith Kirton-Darling.

Allocution du chef du NPD de l'Alberta, Naheed Nenshi.

Débats sur les résolutions et les plans d'action portant sur la démocratie, le pouvoir des travailleuses et travailleurs, la justice économique et les services publics.

QUOI :

Journée d'ouverture de l'Assemblée générale du CTC

QUAND :

Le lundi 11 mai 2026

OÙ :

Centre des congrès RBC (375, avenue York, Winnipeg, Manitoba)

*Les moments clés seront diffusés en direct ici : https://www.youtube.com/@canadianlabour/streams

Des détails supplémentaires sur la programmation sont disponibles ici : https://congresdutravail.ca/batirprendresoinlutter/

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Les médias sont priés d'adresser leurs demandes à : Relations avec les médias, CTC, [email protected]