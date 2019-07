Avis aux médias - Un accord historique est conclu entre les Nations autochtones du bassin du fleuve Columbia, le Canada et la Colombie-Britannique.

CASTLEGAR, BC, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Pamela Goldsmith-Jones, députée de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, Doug Donaldson, ministre des Forêts, des Terres, de l'Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural, et Katrine Conroy, ministre du Développement de l'enfance et de la famille de la Province de la Colombie-Britannique et ministre responsable du Traité du fleuve Columbia, feront une annonce concernant la protection et la restauration du saumon.

La députée Goldsmith-Jones et les ministres de la Colombie-Britannique seront accompagnés des chefs des Nations autochtones Syilx Okanagan, Ktunaxa et Secwepemc.

Les médias sont invités à y assister. Une séance de questions et de réponses s'ensuivra.

Date : Le lundi 29 juillet 2019 Heure : 11 h (heure locale) Lieu : Parc Millennium

100, 5e Rue

Castlegar (Colombie-Britannique)

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 604-666-0384, DFO.RPACCommunicationsR.MPO@dfo-mpo.gc.ca

