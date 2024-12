Quoi

La Société canadienne du cancer publiera Statistiques canadiennes sur le cancer : Un rapport spécial de 2024 sur les répercussions économiques du cancer au Canada. En collaboration avec la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l'Agence de la santé publique du Canada, le rapport est produit à partir des données tirées des registres provinciaux et territoriaux du cancer, obtenues par l'intermédiaire du Registre canadien du cancer, et d'analyses effectuées par le Partenariat canadien contre le cancer avec la Division de l'analyse de la santé de Statistique Canada.