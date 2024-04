OTTAWA, ON, le 16 avril 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, remettra les plus prestigieux prix canadiens dans le domaine de la littérature à des Canadiens et Canadiennes exceptionnels lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall. Les gagnants des années 2020 à 2023 seront récompensés lors de la cérémonie.

Chaque année, les Prix littéraires du Gouverneur général récompensent les 14 meilleurs livres au Canada, en français et en anglais, dans chacune des sept catégories suivantes : romans et nouvelles, essais, poésie, théâtre, littérature jeunesse - texte, littérature jeunesse - livres illustrés et traduction.

Liste des gagnants des Prix littéraires du Gouverneur général





Date : le jeudi 18 avril 2024



Heure : 11 h



Lieu : salle de bal, Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

À propos des Prix littéraires du Gouverneur général

Les Prix littéraires du Gouverneur général sont administrés par le Conseil des arts du Canada. Ces prix ont été créés en 1936 par la Canadian Authors Association et le gouverneur général du Canada de l'époque, lord Tweedsmuir. Ces prix célèbrent la vitalité de la communauté littéraire du pays et rendent hommage à la production littéraire des créateurs et créatrices canadiens.

