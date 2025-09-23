OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera six nouveaux chefs de mission au Canada lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.

Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale pour marquer le début officiel de leur mission diplomatique :

Son Excellence Karl Anthony Amadeus Dhaene

Ambassadeur désigné du Royaume de Belgique

Son Excellence Anthony Dessources

Ambassadeur désigné de la République d'Haïti

Son Excellence Hanne Ulrichsen

Ambassadrice désignée du Royaume de Norvège

Son Excellence Andrii Plakhotniuk

Ambassadeur désigné de l'Ukraine

Son Excellence Dinesh Kumar Patnaik

Haut-commissaire désigné de la République de l'Inde

Son Excellence Stefan Tomašević

Ambassadeur désigné de la République de Serbie

Date : le lundi 24 septembre 2025

Heure : 13 h 30

Lieu : salle de bal de Rideau Hall

Notes à l'intention des médias :

Il y aura une couverture médiatique commune dans la salle de bal de Rideau Hall.

Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h 10 le jour de la cérémonie.

Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.

