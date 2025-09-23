Avis aux médias - Six nouveaux chefs de mission présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale English
23 sept, 2025, 19:46 ET
OTTAWA, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, accueillera six nouveaux chefs de mission au Canada lors d'une cérémonie qui aura lieu à Rideau Hall.
Les chefs de mission suivants présenteront leurs lettres de créance à la gouverneure générale pour marquer le début officiel de leur mission diplomatique :
Son Excellence Karl Anthony Amadeus Dhaene
Ambassadeur désigné du Royaume de Belgique
Son Excellence Anthony Dessources
Ambassadeur désigné de la République d'Haïti
Son Excellence Hanne Ulrichsen
Ambassadrice désignée du Royaume de Norvège
Son Excellence Andrii Plakhotniuk
Ambassadeur désigné de l'Ukraine
Son Excellence Dinesh Kumar Patnaik
Haut-commissaire désigné de la République de l'Inde
Son Excellence Stefan Tomašević
Ambassadeur désigné de la République de Serbie
Date : le lundi 24 septembre 2025
Heure : 13 h 30
Lieu : salle de bal de Rideau Hall
Notes à l'intention des médias :
- Il y aura une couverture médiatique commune dans la salle de bal de Rideau Hall.
- Les représentants des médias sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne au plus tard à 13 h 10 le jour de la cérémonie.
- Des photos prises par le photographe officiel de la gouverneure générale peuvent être fournies sur demande.
SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada
Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]
