COWICHAN TRIBES, BC, le 20 juin 2024 /CNW/ - Veuillez noter que la cheffe Cindy Daniels des Cowichan Tribes, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Grace Lore, ministre de l'Enfance et du Développement familial de la Colombie-Britannique, participeront à une cérémonie de signature et à la célébration d'un accord de coordination historique visant à affirmer et à restaurer la compétence relative aux enfants et aux familles des Cowichan Tribes, la plus grande communauté des Premières Nations de la Colombie-Britannique de par sa population.

Date : Le lundi 24 juin 2024

Heure : 10 h (heure du Pacifique)



Lieu :

Terrains de soccer à côté du gymnase de Si'em Lelum

5574, River Road

Duncan (C.-B.) V9L 6V9

REMARQUE :

Une diffusion en direct de l'événement sera disponible sur la page Facebook de Cowichan Tribes :

https://www.facebook.com/cowichan.tribes/

