GATINEAU, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada feront le point sur le projet de remplacement du pont Alexandra et expliqueront les analyses, les données et les scénarios qui ont mené à la décision de remplacer le pont. Veuillez noter que cette séance d'information sera pour attribution. Une période de questions-réponses suivra la présentation.

Date : Le mercredi 10 juillet 2024 Heure (locale) : 13 h 15 Lieu : Théâtre national de la presse

180, rue Wellington, pièce 325

Ottawa (Ontario)

Renseignements à l'intention des médias

En ligne : Les détails de la séance d'information seront communiqués par l'entremise de la Tribune de la presse. La participation à la partie questions-réponses de cet événement se fera en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Téléconférence : Pour écoute de la présentation seulement.

Numéro d'appel sans frais (Canada et États-Unis) : 1-866-206-0153

Numéro à composer : 613-954-9003

Code d'accès du participant : 6924935#

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Guillaume Bertrand, Conseiller principal aux communications et Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, 418-564-9571, [email protected]; Relations avec les médias : Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]